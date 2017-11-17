Гройсман потребовал от чиновников говорить с бизнесом на "Вы"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к представителям контролирующих и правоохранительных органов, которые имеют отношение к контролю за предпринимательской деятельностью, с просьбой относиться к деловым людям с уважением и почтением. Об этом он сказал во время «Часа вопросов к правительству в Верховной Раде», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.



Гройсман напомнил, что 16 ноября Верховная Рада Украины 312 голосами «за» поддержала и одобрила правительственный проект закона о противодействии давления на бизнес.



«И сейчас я обращаюсь к правоохранителям. Уважаемые правоохранители, те, кто носят погоны и имеют отношение к контролю за бизнесом, говорите с бизнесом на «Вы» и с уважением. Если вы этого не понимаете и будете прессовать бизнес дальше, мы дойдем до каждого уголка и привлечем к ответственности», - заявил он.



Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования (№7275), который предоставляет инструменты противодействия любому необоснованному давлению на украинском предприятия, в том числе со стороны правоохранительных органов. «За» соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.



Как отмечал глава правительства, власть уважает правоохранителей, которые занимаются своей непосредственной деятельностью - предотвращают совершение преступлений, борются с реальной преступностью, защищают людей, территориальную целостность нашего государства. «Но я презираю тех, кто надевает погоны, приходит на предприятия и делает там беззаконие. Для них поставлена ​​точка», - заявил Гройсман.



Ключевые новации документа – недопустимость и недействительность доказательств, полученных при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации. Также недопустимыми будут доказательства, полученные во время обыска, на который не допустили защитника.



Запрещается изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов и мобильных телефонов субъектов предпринимательской деятельности. Также запрещается повторное возбуждение закрытых уголовных производств. В то же время законопроект обеспечивает разумные сроки производства уголовного дела. В частности, лица, права которых ограничиваются, получают право обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства. Вместе с тем представители бизнеса получают право на подтверждение регистрации уголовного дела. Важным считается введение механизма аудита деятельности правоохранительных органов в направлении расследования экономических преступлений, а также повышение ответственности правоохранителей за неправомерные действия.



