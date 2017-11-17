В Украине с начала года от ботулизма умерли 11 человек

С начала года в Украине от ботулизма умерли 11 человек. Об этом у себя в Facebook сообщил Центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения.



"Согласно данным, поступившим из регионов на 15 ноября, в Украине были зарегистрированы 112 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма с количеством пострадавших 132 человека, из них 11 умерли", - сказано в сообщении.



Как отмечается, 80 пострадавших перед отравлением употребляли продукты, приготовленные в домашних условиях, 35 пострадавших - продукты, приобретенные на предприятиях торговли, 10 пострадавших - продукты неизвестного происхождения, 7 пострадавших - продукты, приобретенные в местах несанкционированной торговли.



"В целом, за прошлый год в Украине были зарегистрированы 99 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма с количеством пострадавших 119 человек, из них 12 умерли", – добавили в центре.

