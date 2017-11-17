Россия хочет сделать на Донбассе очередной замороженный конфликт – Кучма

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма считает, что Россия намерена сделать на Донбассе замороженный конфликт. "То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то по примеру Приднестровья, опять один из замороженных конфликтов, но это будет намного хуже, потому что у Приднестровья нет границы с Россией", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.



По словам Л.Кучмы, встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера не дала результатов. "29 пунктов предложили США, три пункта Россия готова принять, и то, что он (В.Сурков - ИФ) говорит "три - это не ноль" - так это ноль", - считает он.



Л.Кучма указал, что не видит на данный момент перспективы решения конфликта на Донбассе. "Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе нет", - добавил он.



Представитель Украины в ТКГ также отметил, что украинская позиция должна быть неизменной - миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу.

