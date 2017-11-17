Спикер Рады направил закон о медреформе на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о медицинской реформе и направил его на подпись президенту. Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, принятый Радой в целом 19 октября, был подписан А.Парубием 17 ноября.



Ранее группа нардепов зарегистрировала в парламенте проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом проекта закона по медреформе из-за нарушения регламента.



10 ноября парламент отклонил проект постановления.

