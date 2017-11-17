Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект по Донбассу

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны завершил работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта о государственной политике по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и рекомендовал о парламенту принять документ в целом.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в пятницу.

