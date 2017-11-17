Расово правильная европреступность: to be, or not to be?

...В принципе, этим преступлением в Украине должны быть довольны все – мы таки стали ближе к Европе. Особенную радость и гордость стопудово могут испытывать и вернувшаяся в Грузию Хатия Деканоидзе, экс-начальница новорожденной украинской нацполиции, и Эка Згуладзе, успешно оприходующая содержимое того чемоданчика с 10 «лямов зелени», с которым ей удалось просочиться в Париж. К мужу, который там якобы то ли кормил грудью, то ли только собирался кормить их ребенка. Все в Украине получилось конкретно по-европейски и в духе тех реформ, которые пришли в Украину с грузинами.



С Михо Саакашвили и, конечно же, с его прекрасными соратницами, в крайне реформаторском раже поставившими на уши правоохранителей сначала в Грузии. И если реформатор с Кавказа с фамилией Ебаноидзе почему-то в Украине не пошел, то реформы двух дам успешно перекинулись и на Украину. Ну, те грузинские преобразования, которые восхитили весь мир – новые грузинские полицейские перестали брать взятки. Был фактически сломан генетический код кавказской гордой нации, которая веками жила по принципу «не подмажешь – не поедешь». А тут с подачи Михо и на деньги Джорджа Сороса и «мазать» перестали, и типа поехали. К светлому европейскому будущему. Недолго, правда, ехали и теперь ждут, когда Украина экстрадирует «орла кавказской демократии», чтобы отблагодарить его как следует...



Но вот тут-то и закавыка: если самому Михо в Грузии в знак беспредельной благодарности могут засунуть в, извините, анус ножку от табуретки или веник, если он вернется домой и немедленно попадет в тюрягу, то дело его сподвижниц в Украине расцветает новыми красками. Причем под Киевом. В славном городе Василькове. Нет, не подумайте, что я опять вспоминаю те разборки, которые реформированные копы устроили между собой под Княжичам Киевской области, когда решали, кто будет грабить богатые пригородные дома – они или бандиты, и, рамсы попутав у стен искомого здания, положили в перестрелке-междусобойчике пятерых своих. То ошибочка вышла. Практически накладочка, уже все быльем поросло, кто про то вспомнит, тому глаз вон. Ну, или там куля в лоба, как говорит, по его же мнению, будущий президент Украины Сеня Яценюк, мощно поддержанный Вовой Гройсманом...



На этот раз – фактически буйство и торжество европейского выбора, за которые все участники инцидента однозначно заслужили безвиз – именно в Европе им всем и место. А случилось вот что: в том самом Василькове молодой 24-летний полицейский службы госохраны совершенно по-европейски познакомился у генделыка с двумя корешами, которые решили со стражем порядка сообразить на троих. И сообразили. Коп не отказался и отправился с новыми дружками к ним на квартиру, где все и случилось – его там изнасиловали. Как живописует протокол, для острастки и пущей покладистости на пути к европейскому выбору в сексе, копу сначала дали в табло, а потом «сняли брюки и трусы, и по очереди, держа его за спину, совершили с потерпевшим половой акт». Причем получили удовольствие и удалились, так и оставшись инкогнито, – ни тебе здрасьте, ни тебе благодарности, как говорится, ни даже наводки, где искать. Товарищи-коллеги потерпевшего сладострастника и бухаря в погонах еще устанавливают их личности...



Случилось вот что: в том самом Василькове молодой 24-летний полицейский службы госохраны совершенно по-европейски познакомился у генделыка с двумя корешами, которые решили со стражем порядка сообразить на троих. И сообразили. Коп не отказался и отправился с новыми дружками к ним на квартиру, где все и случилось – его там изнасиловали

И, конечно же, копа не грех подтолкнуть в Европу, через, извините, жо...у. Тем более что это общепризнанный путь украинской евроинтеграции во всем. И индустрию развалили под корень, и социальную сферу превратили в социальный геноцид для лишнего населения, и духовность с культурой, религией, традициями и верой переформатируют в правильном декоммунизированном и антиколониальном русофобском духе, и кровавый конфликт с «сепарами» и «ватой» в Донбассе замутили – все сделали

В боевом окопе невозможно отследить, все ли патроны отстреляны и все ли гранаты брошены. Особенно в первые годы войны, когда шли интенсивные бои. По самым скромным подсчетам в государстве «гуляет» 2-3 млн. стволов нарезного боевого оружия. Каждый украинец исповедует принцип: в хату все, а из дома ничего

В том же протоколе еще по старинке, кондово и по-совковски написано, что таким образом «задовольнили свою статеву пристрасть неприродным способом» («удовлетворили свою половую страсть противоестественным способом», если кто не понял на «спивучей»). Но то такое, атавизмы и устаревший лексикон прежнего совкового и неевропейского подхода к событиям подобного рода. На самом же деле, повторяю, все было крайне по-европейски. И сам характер преступления. И – это особо радует – поведение потерпевшего и приобщенного к евроценностям. Вместо того, чтобы сопротивляться и в гневе перестрелять насильников после того, как они сделали свое дело, коп стоически принял свою новую некоторую «дырявость». В полном соответствии с законом и верховенством права. То есть в контексте общедемократических ценностей, к которым Украина и идет. Он не стал стрелять, а подал заявление, в котором и призвал коллег оценить содеянное, учитывая европейские перспективы, обследовать его потревоженный анус, измерить параметры, глубину и частоту проникновения преступных предметов в его организм, а также мотивы замысла преступников. Так и появился на свет этот чудесный протокол. Он свидетельствует, что потерпевший – молодец, но в части описания совершенного в отношении него европейского преступления с языком еще работать и работать, находить новые мягкие и толерантные слова для описания содеянного. Чтобы не ранить теперь уже европейские душу и тельце приобщенного евронеофита...С другой стороны, жуть, конечно. Зачем было насиловать, когда можно было и уговорить, напомнить о европейском выборе, сделанном на майдане, пообещать безвиз, уже гарантированный гарантом украинской нации, спеть гимн Европейского Союза, поставить кино «Горбатая гора» или включить песни Элтона Джона, которого все любят не только за ЭТО, но и за ЭТО тоже? Не все, ох, не все еще насильники в Украине осознали, что они не только грязно домогаются, но еще и таким способом евромиссию выполняют. Иногда чтобы сделать благое дело, нужно же и силу применить. Вон в соседнем кровавом «Мордоре» тамошний император, чтобы порубить окно в Европу, бороды своим боярам рубил. А воякы ОУН-УПА или дивизии СС «Галичина», чтобы очистить нэньку от зрадныкив нации и инородцев, заполняли их трупами и Бабий Яр, и окрестные рвы, и колодцы в родном краю...Нет, преступность в Украине хоть, говорят спецы, и растет семимильными шагами, но пока еще медленно приобретает расово правильные, а значит, оправданные историей и будущими поколениями детей евровыбора и безвиза черты. И закон нарушают не всегда против тех, кто этого несомненно заслуживает. Но радость-то какая бывает! Вот, например, когда в Соломенском районе Киева, 9 ноября сего года обворовали второго секретаря посольства России в Украине разве хоть кто-то был против. Разве расово правильные СМИ позволили себе хоть одно слово осуждения? Нет, конечно! Злорадство было веселым, здоровым и патриотически очистительным, когда сообщали, что вор «прихватил» с собой не только кошелек, но и документы россиянина.Ишь ты, что удумал этот посланец «Рашки», как написали расово правильные патриоты, сотрудник МИД РФ, «засланный» в Киев в конце сентября 2017 года! Нагло стригся в элитном салоне красоты. И где?! На проспекте главного тренера нации Валерия Лобановского, даже еще и безбоязненно, в двух километрах от посольства, где даже нынешний посол Украины в Польше, а тогда министр иностранных дел Андрей Дещица красивым контральто идиота, в диапазоне от фа малой октавы до фа, соль второй октавы, спел «Путин – ху...о!». Вот москаля и проучили – верховенство права на «ворога» не должно распространятся. Поделом ему, так держать, патриоты и европейцы!И, конечно же, копа не грех подтолкнуть в Европу, через, извините, жо...у. Тем более что это общепризнанный путь украинской евроинтеграции во всем. И индустрию развалили под корень, и социальную сферу превратили в социальный геноцид для лишнего населения, и духовность с культурой, религией, традициями и верой переформатируют в правильном декоммунизированном и антиколониальном русофобском духе, и кровавый конфликт с «сепарами» и «ватой» в Донбассе замутили – все сделали, чтобы занять достойное место в семье свободных и счастливых европейских народов. И мыть задницы их старикам, щедро и дешево делясь своими органами с трансплантологами. У укров и ариев же этих почек, печеней, глазных роговиц и прочего ходового «ливера» – хоть завались, можно с новыми братьями поделиться, не жалко – лишь бы им и патриотам-европейцам было хорошо...Но вот беда – случаются еще досадные сбои и обломы. Перед тем, как совершенно правильно и справедливо наказать «посланца Рашки», украинские преступники не разобрались и проявили крайнюю геополитическую близорукость, действительно граничащую с преступлением против нации. За три дня до свершившейся справедливости в отношении русского по Майдану Независимости гулял второй секретарь посольства США в Украине – Омар Карденти. С наушниками от плеера в ушах – слушал то ли Настю Приходько, которая не так поет ротом, как матерится в адрес промосковских зрадныков, то ли вообще Руслану, которая, дико пританцовывая, в очередной раз обещала подтвердить свое революционное погоняло «Спалахуйка». Короче, этого простого американского парня всегда тянуло на майдан – он там чем-то вдохновлялся так, что демонстрировал крайнюю украинскую патриотичность даже в посольстве. Надевал там на себя вышиванку и всем телом чувствовал свою корневую причастность к делам самой древней нации Европы, дефилируя из кабинета в кабинет.А тут Омар проголодался на майданном ветру свободы, и ему захотелось… нет-нет, не омаров, а демократично в фастфуд. И как только он туда двинулся, как ему путь преградили неизвестные и с криком «Иностранцев вон!» или что-то в подобном, абсолютно неевропейском роде дружно зарядили в табло. Да-да, представителю и одного из лучшух сыновей нашего стратегического партнера, который вот-вот, буквально на днях, даст нам летальное оружие и фактически отсрочит душевную болезнь и мозговые страдания спикера Верховной Рады Андрея Парубия, уже фактически изнывающего до полного непотребства без «Джавелинов». «Это какой-то позор!», – говаривал в таких случаях маэстро Швондер, такой же решительный борец со всем устаревшим, как и все нынешние декоммунизаторы, чьим предшественником он и является...Понятно, что Украина достойно отреагировала и еще отреагирует на нападения на дипломатов. Поисками преступников, среди которых один точно еще и враг нэньки, занялись Соломенское и Шевченковское управления Нацполиции. Первое, я уверен в этом, и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь обворованному россиянину – так ему и надо. Ну, а за выпад против нашего заокеанского друга и практически брата в вышиванке практически кровью заплатят все. Даже невиновные, то есть, скорее всего, вообще не виновные, а назначенные для демонстрации все того же верховенства права и раскрываемости преступлений. Нацполиция уж расстарается, будьте покойны. Тем более что в ее рядах теперь еще одним европейцем, преданным закону, стало больше...И это же я говорю о преступности не просто так. Она ведь меняется. Да, сбои бывают. Могут и Зоряну со Шкиряком прямо под судом по морде дать. И между собой националисты из «С14» и прочих похожих структур до мордобоя доходят. И один ветеран АТО другого такого же ветерана может застрелить, зарезать, задушить, взорвать гранатой или замочить из гранатомета прямо на дому вместе с семьей. Но общая тенденция-то правильная – все, даже преступники и гопота, идут в Европу и проявляют патриотизм на этом пути, демонстрируя полную решимость порвать с неукраинским, неевропейским и совковым прошлым.И потенциальным преступникам есть с чем «порывать с прошлым», наказывая ворогив и зрадныкив. Недавно главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из расово правильных телеканалов подтвердил наличие в стране главного источника пополнения «инструментария» преступности – зону АТО в Донбассе: «В боевом окопе невозможно отследить, все ли патроны отстреляны и все ли гранаты брошены. Особенно в первые годы войны, когда шли интенсивные бои. По самым скромным подсчетам в государстве «гуляет» 2-3 млн. стволов нарезного боевого оружия. Каждый украинец исповедует принцип: в хату все, а из дома ничего». А некоторые оптимисты, заждавшиеся ускоренного расово правильного перерождения преступности на пути в Европу, указывают, что численность «гуляющего» оружия на руках может доходить до 5 миллионов стволов. Вот возьмут эти люди свои стволы да как поведут Украину к светлому будущему... А что? «А потом, когда приходит полицейский, демобилизованный военнослужащий в Ровенской области кидает в подъезд гранату. Люди теряют адекватность восприятия информации. Посттравматический синдром приводит к обостренному чувству справедливости», – сказал Матиос......И как и что ему тут возразить? Что милосердие выше справедливости, а человеческая жизнь – это самое ценное? Ну, так «Путин же напал»! А этот москаль с украинскими корнями Антон Чехов еще когда намекал, что если ты зарыл пулемет в огороде и долго поливаешь его машинным маслом, то все равно придет время, когда ты его отроешь и пойдешь на майдан. Или на большую дорогу, где иногда такие «жирные караси» встречаются, что справедливость восстанавливается на раз. Вот вам из последнего: буквально позавчера на проспекте Победы в Киеве мужчина вышел из банка, а к нему подбежали трое в патриотических балаклавах на рожах, настучали пистолетами в башку и отобрали сумку с 3 млн. грн. А днем раньше на проспекте Степана Бандеры в столице у входа в помещение автосалона «борцы» подкараулили мужика с женой, собравшихся обзавестись авто, и тоже «ныкнули» сумку с 3,5 млн. грн. Этих, правда, задержали. И теперь просто интересно знать, отпустят ли их, если они были одеты в вышиванки и трижды прокричали «Путин – ху...о!», спев после этого гимн. Думаю, отпустят – нам же еще ускоренно в Европу надо...