Двери НАТО открыты для Украины – Столтенберг

Двери Североатлантического альянса (НАТО) открыты для Украины, однако решение о приеме в свои ряды будут принимать все 29 членов организации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Международного форума Галифакс.



"Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов. Следовательно, двери НАТО открыты. Конечно для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия и Украина сейчас сфокусированы на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов", - говорится в сообщении на сайте международной радиокомпании Радио Свобода в пятницу вечером со ссылкой на Й.Столтенберга.



Отвечая на вопрос об отношении Альянса к вопросу членства Украины и Грузии, он подчеркнул, что НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением реформ. "В конце концов, решение о принятии или непринятии новых членов примут 29 стран-членов НАТО. Никто другой не имеет права вмешиваться, наложить вето на такой процесс. Каждая суверенная страна имеет право самостоятельно определять свой путь, а НАТО решит, будем ли мы расширяться или нет", - добавил Й.Столтенберг.



Членство Украины в НАТО поддержал и министр обороны Канады Хардит Саджан.



"Украина не имеет более сильной поддержки, чем она получает от Канады. У нас более миллиона граждан украинского происхождения. Мы очень чутко относимся к тому, что сейчас происходит в Украине - до нелегальной аннексии Крыма, событий на Донбассе. Сначала надо решить эти проблемы и работать над реформами в Вооруженных силах Украины, чтобы они в конце концов не только присоединились к НАТО, а стали самодостаточными, что отвечает и интересам самой Украины ", - отметил он.



Х.Саджан также подтвердил, что при условии решения этих проблем, Канада поддерживает полноправное членство Украины в НАТО.



"Мы не можем забывать об Украине. Там находятся 200 наших военных. Наши усилия в Украине не являются изолированными, они являются частью более широких усилий, коллективного сигнала о сдерживании, который адресован России", - отметил Х.Саджан, отвечая на вопрос о зарубежных безопасности миссий Канады.

