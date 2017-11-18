Бывшую жену Берлускони обязали вернуть ему алименты на 60 миллионов евро

Бывшая жена бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и мать его троих детей Вероника Ларио по решению суда должна вернуть 60 миллионов евро, полученных от Берлускони в качестве алиментов, пишет BBC.



Суд также снял с Берлускони обязанность в дальнейшем платить бывшей жене алименты — 1,4 миллиона евро в месяц.



Адвокаты Берлускони утверждали, что Вероника Ларио не нуждается в деньгах от бывшего мужа, поскольку сама обладает состоянием в 16 миллионов евро — это деньги в банках, драгоценности и бизнес в сфере недвижимости.



Сильвио Берлускони и Вероника Ларио поженились в 1990 году. В 2009 году Вероника подала на развод в связи с изменами мужа. В 2012 году суд обязал Берлускони ежемесячно платить бывшей жене по 3 миллиона евро в качестве алиментов. В следующем году сумма была снижена до 1,4 миллиона.



Медиамагнат Сильвио Берлускони, в прошлом четырежды занимавший пост премьер-министра Италии, — один из богатейших людей страны. Его состояние оценивается почти в 6 миллиардов евро. Берлускони не раз обвиняли во взяточничестве, неуплате налогов и финансовых махинациях.



В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в интимной связи с марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби, которая в то время была несовершеннолетней. Берлускони отрицал свою вину, его показания подтвердила и сама танцовщица. При этом она признала, что ее приглашали на вечеринки в доме политика, известные как «бунга-бунга», и платили за присутствие на них по 2-3 тысячи евро за ночь. В 2015 году Верховный суд Италии оправдал Берлускони.

