В переговорах с Ryanair есть хороший прогресс - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в переговорах с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair по ее выходу на украинский рынок есть хороший прогресс, но этот вопрос снят с публичного обсуждения. "У нас просто сейчас снялся с публичного обсуждения вопрос Ryanair, но работа идет, прогресс хороший. И я верю в то, что они будут летать в Украину", – подчеркнул министр в эфире "5 канала"

В.Омелян также отметил, что ожидает появления еще нескольких авиаперевозчиков в Украине в ближайший год.



Как сообщалось, 10 июля 2017 года Ryanair объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.



П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.



Через два дня, 12 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров, поручил возобновить их.

