Белый дом отреагировал на вето России по Сирии

Россия не уважает стандарты международного поведения, наложив вето на резолюцию о продлении работы международной миссии по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, заявили в Белом доме.



В Вашингтоне считают, что Россия таким образом вновь защитила режим президента Сирии Башара Асада и террористов, применяющих химические атаки.



"Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия", - заявили в Белом доме.



США намерены настаивать в Совбезе ООН на продлении международной миссии, которая даст заключение о виновных в смертях гражданских в Сирии во время применения химического оружия.

