Столтенберг: Евросоюз не сможет заменить НАТО новой программой по обороне

Программа по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (PESCO) не сможет заменить Евросоюзу НАТО. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на Форуме Галифакса по международной безопасности в Галифаксе (провинция Новая Шотландия, Канада).



"Я приветствую программу PESCO, потому что хочу усилить оборонную способность Европы", - сказал он. Генсек отметил, что данная программа могла бы представлять опасность для Североатлантического альянса, если бы ставила своей целью составить ему конкуренцию. "Но она не ставит [такой цели]. Евросоюз не сможет заменить НАТО как организацию, осуществляющую коллективную безопасность [своих членов]", - уверен Столтенберг.



В понедельник 23 страны Евросоюза подписали официальное письмо в адрес Совета ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности сообщества Федерики Могерини, в котором они уведомляют о своем намерении присоединиться к новой программе по Постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.



В официальном письме страны - члены ЕС послали "общее уведомление Совету и верховному представителю, которое включает в себя список обязательств, указывающих, что они желают и готовы выполнить требования Постоянного структурированного оборонного сотрудничества".



После подписания документа Могерини отметила, что произошло то, еще год назад "всем казалось невозможным достичь", добавив, что к нему могут присоединиться и другие страны ЕС.



Следующим и последним шагом в запуске программы должно стать соответствующее решение Совета ЕС, принятие которого ожидается к концу 2017 года.



Как поясняет Совет ЕС, PESCO - программа по углублению военного сотрудничества между странами - членами Евросоюза на добровольной основе. Ее целью является совместное развитие обороноспособности, ее доступность для европейских военных операций, решения в ее рамках будут приниматься участвующими странами-членами.



По словам Могерини, страны Евросоюза уже подготовили свыше 50 военных проектов под эту программу.

