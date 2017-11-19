В Польшу не пустили первого украинца из черного списка

Польские пограничники в субботу не пустили в страну ответственного секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету. Об этом украинский чиновник сообщил львовскому изданию "Варианты". Шеремета рассказал, что направлялся в польский город Ланцут с украинской делегацией.

На пункте пропуска "Шегини" польские пограничники забрали у него паспорт и сказали ждать начальника смены. Тот, в свою очередь, уведомил чиновника, что ему на год запретили въезд в Польшу.



Шеремета уточнил, что у него есть действующая шенгенская виза, выданная Германией.



Ранее Варшава отказалась пускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что из-за исторических разногласий между Украиной и европейскими странами Киев ждут "реальные проблемы".



Польские СМИ сообщали, что в список лиц, которым запретили въезд в Польшу, попали Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. При этом польские власти отказались официально публиковать составленный черный список украинцев, чтобы те узнали о запрете на въезд непосредственно на границе.



На Украине нередки случаи, когда местные националисты оскверняют польские монументы. Так, во Львовской области вандалы взорвали памятник полякам, убитым эсэсовцами из дивизии "Галичина" в 1944 году, а в Киевской — разрисовали символикой "Галичины" мемориал на польском кладбище.

