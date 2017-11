Умер один из основателей группы AC/DC

Малькольм Янг, один из основателей и участник австралийской группы AC/DC скончался в субботу на 65-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook. "Сегодня с глубокой грустью группа AC/DC сообщает, что Малькольм Янг скончался", - говорится в заявлении. "Гитарист, автор песен и дальновидный человек, он был перфекционистом и уникальной личностью.

Он всегда стоял на своем и делал все именно так, как считал нужным, он всегда испытывал гордость за все, над чем он работал. Его преданность поклонникам не имела себе равных", - отмечается в сообщении.



Как пишет британская газета The Guardian, Малькольм Янг скончался в своем доме в окружении семьи. Издание подчеркивает, что, хотя Малькольм и не был столь большим шоуменом, как его младший брат Ангус, с которым они вместе основали группу в Сиднее 44 года назад, именно его гитарные риффы помогли группе добиться поистине мировой славы.



На сайте AC/DC Ангус Янг написал: "Будучи братом, мне сложно выразить словами, что он значил для меня на протяжении моей жизни, связь между нами была уникальной и особенной. Он оставил после себя огромное наследие, которое будет жить вечно. Малькольм, хорошая работа".



Как говорится на сайте группы, играющей музыку в стиле хард-рок, блюз-рок, рок-н-ролл, причиной смерти музыканта стала деменция, от которой музыкант страдал на протяжении последних лет и из-за которой он покинул группу в 2014 году. В сентябре прошлого года Ангус Янг рассказал в интервью The Guardian, что первые признаки заболевания, во время которого у человека развивается слабоумие, проявились у его брата в 2008 году, когда AC/DC записывали альбом Black Ice ("Черный лед").



"Ему стало сложно работать, - рассказал Ангус. - Ему приходилось заново разучивать песни, которые он знал".



Малькольм Янг родился 6 января 1953 года в Глазго, и, когда ему было 10 лет, в 1963 году, его семья переехала в Австралию. AC/DC была основана в 1973 году, когда Малькольму было 20 лет, а его брату Ангусу - 18. После записи первого студийного альбома группы High Voltage ("Высокое напряжение") в 1975 году, Янги вернулись в Великобританию.



Седьмой альбом группы, Back in Black ("Возвращение в трауре"), выпущенный в 1980 году, разошелся тиражом в 50 млн копий, что сделало его одним из самых успешно продававшихся музыкальных альбомов в мире. Вышедший на следующий год альбом For Those About to Rock (We Salute You) - "Тем, кто любит рок (Мы приветствуем вас)" стал первым, которому удалось возглавить американский престижный чарт Billboard 200.



Как подчеркивает The Guardian, Малькольм Янг был основным автором песен для AC/DC, основными хитами и "визитными карточками" на концертах которой стали такие композиции, как Highway to Hell ("Дорога в ад") и You Shook Me All Night Long ("Ты не давала мне спать всю ночь").



"Малькольм оставил после себя любящую жену Линду, детей Кару и Росса, затя Джоша, трех внуков, сестру и брата", - отмечается в сообщении на сайте группы.



В прошлом месяце в возрасте 70 лет скончался старший брат Малькольма и Ангуса, Джордж Янг. Наибольшую известность он получил как член группы The Easybeats, а также как музыкальный продюсер.