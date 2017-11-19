ЛНР: ВСУ готовят постановочные обстрелы своих позиций

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в подготовке постановочных обстрелов своих позиций у линии соприкосновения во время работы делегации из США в Донбассе.



Ранее пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook сообщил, что делегация вооруженных сил США посетила с рабочим визитом район военной операции в Донбассе.



"Командование АТО (военной операции в Донбассе — ред.) получило указания из Генерального штаба ВСУ на период работы комиссии организовывать постановочные обстрелы своих позиций и обвинить в этом подразделения Народной милиции", — рассказал Марочко на брифинге.



По данным оборонного ведомства республики, чтобы зафиксировать подобные обстрелы и обвинить ЛНР в нарушении минских договоренностей, в Донбасс направили представителей украинских СМИ.



Марочко уточнил, что один из таких случаев произошел в пятницу в городе Попасная, после чего Народную милицию обвинили в артобстреле жилого сектора.



"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", — добавил представитель военного ведомства республики.



Он уточнил, что также увеличивается количество обстрелов территории ЛНР. "Увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ по территории нашей республики связано в первую очередь с прибытием в зону проведения АТО делегации из США и предстоящим прибытием заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга", — пояснил Марочко.

