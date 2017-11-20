Саакашвили назвал час Х для народа и властей

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что если власти не выполнят требования протестующих, он начнет "народный импичмент", сообщает телеканал NewsOne. Датой начала "народного импичмента" политик объявил 3 декабря. "3 декабря — это час икс для нас всех", — заявил политик. Он также призвал украинцев "организовываться".

"Я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности", — заявил он.



Бывший грузинский президент регулярно собирает своих сторонников на вече в центре Киева, он хочет добиться смены власти на Украине.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили в сентябре при поддержке сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф. Бывший губернатор находится под угрозой возможной депортации из страны.



Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств. На родине Саакашвили грозит до 11 лет тюрьмы.

