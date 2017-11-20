МИД: запрет на въезд в Польшу Святославу Шеремету противоречит договоренностям стран

Министерство иностранных дел Украины назвало запрет на въезд в Польшу украинскому чиновнику Святославу Шеремету противоречащим логике договоренностей, достигнутым накануне в рамках польско-украинского Консультационного комитета. Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.



"18 ноября 2017 года в МИД Украины был приглашен посол республики Польша на Украине Ян Пекло в связи с недопуском ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе), жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета в Польшу, - говорится в сообщении. - В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Святослава Шеремета противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове".



В пресс-службе МИД Украины выразили надежду, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят безотлагательно решить досадную ситуацию со Святославом Шереметом.

