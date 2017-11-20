Санкции не повлияли на поддержку россиянами Путина, но ухудшили их отношение к США

Антироссийские санкции Вашингтона не повлияли на уровень поддержки россиянами президента Владимира Путина, но привели к тому, что мнение граждан России о США ухудшилось.



Такую точку зрения изложил политолог из Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл, подводя итоги состоявшейся 9-12 ноября в Чикаго конференции экспертов по России, Восточной Европе и Евразии (ASEEES), передает ТАСС.



По его словам, которые привели в четверг организаторы форума, "одним из наиболее своевременных" исследований на эту тему стала представленная на конференции работа эксперта нью-йоркского Колумбийского университета Тимоти Фрая. Его анализ свидетельствует о том, что американские экономические санкции в отношении России не привели к значительному ослаблению позиций Кремля. Как пишет Хейл, в то же время ограничительные меры вылились в то, что мнение россиян о США ухудшилось.



По оценке Фрая, отмечает эксперт, действия президента РФ в вопросе о Крыме "обернулись такими крупными политическими дивидендами, что они намного превосходят любые негативные последствия в переживающей трудности российской экономике".



При этом Хейл сослался - не приводя конкретных цифр - на итоги опросов в РФ в ноябре 2016-го и январе 2017 года. По его словам, отвечая на вопрос о степени доверия российскому руководству, респонденты, которым напоминали о введенных США санкциях, "не становились в большей степени настроенными против Кремля, но во многом демонстрировали антиамериканские настроения, а те участники опроса, которым напоминали о том, что санкции введены в связи с ситуацией в Крыму, в значительно большей степени демонстрировали поддержку Кремля".

