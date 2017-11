Мугабе отказался уходить с поста президента Зимбабве

Президент Зимбабве Роберт Мугабе выступил с речью в эфире государственного телеканала ZBC, в которой заявил, что останется президентом, несмотря на оказываемое на него давление.



Мугабе отметил, что военное руководство на сегодняшней встрече (в воскресенье - ИФ) ввело его в курс вопросов, которые необходимо решить в стране. Он признал проблемы, которые были подняты на совещании. По словам Мугабе, вмешательство военных в политическую жизнь было "вызвано их видением состояния дел в нашей стране и в правящей партии". Президент Зимбабве призвал страну "вернуться к нормальной жизни", передает BBC.



В своей речи президент Мугабе признал, что экономика страны переживает "трудный период". Он заявил о вере в зимбабвийский национальный характер и "традиции сопротивления".



Говоря о партии Zanu-PF, сместившей его с поста своего лидера, Мугабе отметил, что партия должны соблюдать строгие правила. Он пообещал возглавить съезд партии, который пройдет в декабре.



До этого правящая партия Зимбабве Zanu-PF выдвинула требование к президенту страны сложить свои полномочия до полудня понедельника, сообщил сайт британского издания The Independent со ссылкой на заявление центрального комитета партии.



В партии отметили, что в случае отказа Мугабе ожидает процедура импичмента.



Кроме того, Zanu-PF сместила Мугабе с поста главы партии.



Согласно заявлению, Zanu-PF выдвинет Эммерсона Мнангагву - отправленного в отставку Мугабе вице-президента Зимбабве - в качестве кандидата на пост президента от Zanu-PF.



Также в Zanu-PF приняли решение сместить Грейс Мугабе - супругу президента - со всех партийных должностей. При этом власти планируют преследовать Мугабе в судебном порядке - так же, как и "ряд других лиц".



Мугабе обвиняют "в разжигании ненависти и раздора, а также в присвоении неположенных ей должностных функций и полномочий", отмечает The Independent.



Вооруженные силы Зимбабве 15 ноября взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.



Между тем, по сообщению сайта британской газеты The Guardian, несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрацию в центре столицы Зимбабве Хараре, чтобы призвать президента страны Мугабе уйти в отставку.



Демонстрация состоялась с разрешения военных.



Газета отмечает, что, судя по всему военное командование и руководство правящей партии Zanu-PF нацелены на то, чтобы в ближайшие 48 часов решить вопрос об уходе президента со своего поста.