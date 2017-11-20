Пугачева обвенчалась с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались по православному обряду через шесть лет после заключения брака. Об этом Галкин сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Instagram. Пугачева обвенчалась во второй раз: нынешнюю церемонию она назвала "праведным действом", в отличие от первой - с Филиппом Киркоровым.



"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - кратко отчитался Галкин. ТАСС сообщает, что на церемонии присутствовали дети Галкина и Пугачевой, двойняшки Елизавета и Гарри.



Алла Пугачева была более многословна. Она тоже опубликовала пост в Instagram. "Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней".



Максим Галкин - пятый муж Пугачевой, их брак был заключен в декабре 2011 года. С 2013 года семья пополнилась двойняшками.





