Apple сняла рекламу о подростках, не знающих, что такое компьютер

Компания Apple опубликовала ролик, рекламирующий планшет iPad Pro, который, по мнению разработчиков, способен полностью заменить привычный компьютер.



Видео демонстрирует девочку-подростка, которая целый день использует свой iPad для общения с друзьями, рисования, набора текста, чтения комиксов и других задач. В конце дня, когда девочка возвращается домой и выходит с планшетом во двор, соседка спрашивает, что она делает на своем компьютере. "Что такое компьютер?" - спрашивает героиня в ответ.



Стоит отметить, что цена планшета Apple составляет 650 долларов без учета аксессуаров, включая складную клавиатуру, в то время как стационарный ПК или бюджетный ноутбук обойдутся заметно дешевле. Таким образом, посыл Apple о том, что подростки могут позабыть слово "компьютер", вряд ли можно считать пророческим.







