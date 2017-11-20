Энергетики могут подорвать физическое и психическое здоровье

Сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья выяснили: энергетики стоят за множеством проблем со здоровьем, включая ожирение, гипертонию и проблемы с психикой. Употребление энергетиков увеличивает риск стресса, тревоги, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), агрессии, усталости, раздражения, боли в желудке и проблем с почками, сообщает Zee News.



Кроме того, специалисты говорят, что не стоит смешивать энергетики с алкоголем. Это заставляет людей употреблять больше спиртного. Маскируя алкогольное опьянение, энергетики повышают вероятность обезвоживания и отравления алкоголем. Ученые пришли к выводу: минусы употребления энергетиков перевешивают плюсы, такие как кратковременное повышение уровня энергии, выносливости и концентрации.



Кстати, еще одно исследование, проведенное учеными из Канады, показало, что у подростков, которые пьют энергетические напитки, намного больше шансов получить травму головы по сравнению с теми, кто не употребляет напитки, содержащие кофеин. Черепно-мозговые травмы встречались среди участников, пивших энергетические напитки на прошлой неделе, в 5 раз чаще, чем среди тех, кто вообще не употреблял энергетики. По словам специалистов, энергетические напитки могут влиять на способность организма к восстановлению после травм головы.

