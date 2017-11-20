Сахар способен ускорить заживление ран

Оказывается, сахар может помочь людям с плохо заживающими ранами, например, диабетикам и пожилым людям. Он стимулирует ангиогенез - образование новых кровеносных сосудов. К такому выводу пришла команда специалистов из Великобритании и Пакистана, рассказывает The Deccan Chronicle.



Исследователи добавили сахар в повязку из гидрогеля. Это поспособствовало образованию новых кровеносных сосудов, играющему ключевую роль в заживлении ран. По словам специалистов, заживление ран ускоряют простые сахара. Новый метод проще и дешевле существующих, к примеру, добавления факторов роста.



Кстати, ранее исследователи из Кембриджа провели эксперименты с клетками кожи и другими клетками мышей. Специалисты установили: раны, которые появились днем, заживали примерно в два раза быстрее ран, появившихся ночью. Ученые говорят, что циркадные ритмы регулируют процесс заживления ран, воздействуя на белок актин.

