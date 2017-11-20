ЕС готовит секретный план действий по Brexit

Евросоюз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает The Sunday Times.



Отмечается, что существует "большая вероятность", что Британия будет неорганизованно выходить из блока после возможной отставки правительства премьер-министра Терезы Мэй. В секретных планах на случай непредвиденных обстоятельств со стороны Еврокомиссии и национальных властей идет речь о том, что им нужно будет инвестировать сотни миллионов фунтов на подготовку к беспорядочному Brexit в 2019 году.



Сообщается, что "Группа готовности к Brexit" планирует худший сценарий. Планы на случай непредвиденных обстоятельств включают в себя отключение Британии баз данных безопасности ЕС и будут переданы европейским правительствам.

