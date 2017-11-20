В НФ уже готов проект изменения Конституции по уменьшению полномочий президента

В партии "Народный фронт" уже есть готовый проект конституционной реформы, согласно которому "устраняется дуализм власти". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, у "Народного Фронта" есть необходимый проект Конституции.



"Он прописан нашими юристами. Мы готовы его вносить в парламент, но мы не готовы играть в эту игру. Мы готовы делать то, что может быть имплементировано", - сказал Аваков журналистам в Харькове.



Как он утверждает, проект предусматривает четкое разграничение полномочий президента и премьер-министра. "Ключевой пункт этой реформы - устранение дуализма власти. Эффективность власти заключается в том, чтобы чиновник не боролся с другим чиновником за полномочия, за величие и т.д., чтобы премьер-министр делал свою работу, а президент - свою, чтобы они не соперничали, чтобы не конфликтовали ", - добавил министр МВД.



По его мнению, сейчас система власти устроена таким образом, что президент и премьер "априори сталкиваются в конфликтах".



Он также считает, что НФ проведет дополнительные консультации как с коалицией, так и с представителями других фракций и внесет проект в парламент, когда он будет готов поддержать конституционное большинство. "Это очень ясные парадигмы, их немного, мы их предложим коллегам в парламенте еще раз. Надеюсь, что создастся критическая точка такая, когда это поддержат ... Это 300 голосов (необходимо для внесения изменений в Конституцию - ред.). будем вносить, когда мы будем видеть, что есть готовность ", - сказал Аваков.



Как известно, 11 ноября на съезде "Народного фронта" его лидер Арсений Яценюк обратился к президенту Петру Порошенко с предложением изменить Конституцию.



Известно, что изменения, предлагаемые "Народным фронтом" предусматривают уменьшение полномочий президента и усиление полномочий правительства.

