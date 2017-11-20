Туск увидел "план Кремля" в действиях правящей партии Польши

Президент Европейского Совета Дональд Туск обеспокоен политикой правящей в Польше партии "Право и справедливость", которую он назвал "планом Кремля". Об этом он написал в своем Twitter.



"Тревога! Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском Союзе, отход от верховенства права и независимости судов, нападки на негосударственный сектор и свободные медиа - стратегия ПиС или план Кремля? Очень похоже, чтобы спать спокойно", - написал он.

