Блок Меркель не смог создать правящую коалицию в Германии

В Германии провалились переговоры о создании коалиции "Ямайка", судьба которой и так висела на волоске. Об этом пишет Spiegel.



Блок Ангелы Меркель, партии "Зеленые" и "Свободные демократы" должны договориться о создании правительственной коалиции "Ямайка" (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) в Германии к вечеру 19 ноября.



Однако из переговоров вышла "Свободная демократическая партия". Об этом журналу заявил официальный представитель фракции Нильс Дросте.



Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер отметил, что в случае продолжения обсуждения коалиции его партия была бы вынуждена отказаться от своих принципов.



По его словам, у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия.



Вслед за либералами о прекращении участия в формировании правящей коалиции объявили и социал-демократы.



Возможность участия в правительстве меньшинства исключили и "Зеленые".



Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить сложившуюся ситуацию с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.



После провала переговоров остаются два пути: впервые в истории Германии правительство меньшинства или новые выборы.

