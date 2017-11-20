Блок Меркель не смог создать правящую коалицию в Германии
В Германии провалились переговоры о создании коалиции "Ямайка", судьба которой и так висела на волоске. Об этом пишет Spiegel.
Блок Ангелы Меркель, партии "Зеленые" и "Свободные демократы" должны договориться о создании правительственной коалиции "Ямайка" (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) в Германии к вечеру 19 ноября.
Однако из переговоров вышла "Свободная демократическая партия". Об этом журналу заявил официальный представитель фракции Нильс Дросте.
Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер отметил, что в случае продолжения обсуждения коалиции его партия была бы вынуждена отказаться от своих принципов.
По его словам, у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия.
Вслед за либералами о прекращении участия в формировании правящей коалиции объявили и социал-демократы.
Возможность участия в правительстве меньшинства исключили и "Зеленые".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить сложившуюся ситуацию с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
После провала переговоров остаются два пути: впервые в истории Германии правительство меньшинства или новые выборы.