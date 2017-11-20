Крым: место, где одно утверждение сталкивается с другим

Этой осенью я побывала в Крыму. Слушала то, что местные жители рассказывали о событиях весны 2014 года и о своей жизни сейчас. Вот пять примеров, говорящих о том, что их версия отличается от нашей, западной: 1. То, что преподносится как «российская аннексия» Крыма, местные жители называют «воссоединением с Россией». 2. По мнению НАТО и 100 стран-членов ООН, референдум 2014 года был незаконным — по конституции Украины.

По словам крымских политиков, на референдуме присутствовал 151 наблюдатель из 23 стран, а также 1240 наблюдателей из разных организаций Крыма. Их эксперты-юристы ссылаются на статью 138.2 конституции Украины и констатируют, что всенародный референдум, разрыв с Украиной и воссоединение с Россией были легитимными после государственного переворота на Украине.



3. По утверждениям Запада, разрыв Крыма с Украиной и вхождение в состав Российской Федерации является нарушением норм международного права.



Впрочем, среди западных экспертов единства нет. Например, норвежец Петер Эребек (Peter Ørebech), профессор юриспруденции, ссылается на статью 73 Устава ООН, в которой говорится, что главным принципом международного права является суверенитет народов. Он считает, что по этой причине народ Крыма должен иметь право самому определять свою судьбу, в том числе, решать, хотят ли жители Крыма жить в независимой стране или же хотят вернуться в Россию, в состав которой они входили до 1954 года. Тогда Крым «отдали» Украине, не поинтересовавшись мнением народа. Политики Крыма утверждают, что право народа на самоопределение закреплено в статье 1 Устава ООН и подтверждено в других международных договорах.



4. По утверждениям Запада, то, что 22 ноября 2015 года Украина прекратила подачу электроэнергии всему населению Крыма, а это примерно 2,5 миллиона человек, было вполне приемлемой реакцией на то, что Россия прекратила поставки газа на Украину после споров по поводу платы за газ, продолжавшихся целый год.



Но министр энергетики Украины Владимир Демчишин еще 23 марта 2015 года заявил, что страна прекратит покупать российский газ с 1 апреля 2015 года, потому что больше в нем не нуждается. Что случилось бы, если бы какая-то страна в разгар зимы прекратила поставлять электроэнергию половине населения Норвегии? В Крыму все это привело к тому, что у жителей полуострова благодаря найденным импровизированным решениям электричество было всего лишь несколько часов в сутки в течение нескольких зимних месяцев.



5. В сентябре этого года один крымский татарин был приговорен к двум годам тюрьмы за террористическую деятельность. В октябре было арестовано несколько крымских татар, их обвиняют в планировании терактов. Хельсинкский комитет и западные СМИ преподносят это как примеры преследования русскими крымско-татарского меньшинства.



Верховный религиозный лидер крымских татар, муфтий Эмирали-Хаджи Аблаев, недавно заявил, впрочем, что сейчас эти радикальные исламисты пользуются минимальной поддержкой у крымско-татарского населения. Кроме того, он выразил глубокое удовлетворение улучшением положения крымских татар после воссоединения с Россией, это касается и отправления религиозного культа, программы компенсации за собственность, которой они лишились во время депортации (1944 года) и введения крымско-татарского языка как одного из трех официальных языков в систему образования, СМИ и управление.



Пять этих примеров показывают, что конфликт из-за Крыма гораздо сложнее, чем в нашем одностороннем западном представлении. Неужели мы тоже становимся жертвами пропаганды? И отдаем ли мы себе в этом отчет?



Источник: Aftenposten



