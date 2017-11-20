Жену мэра Глухова привлекут к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

В конце ноября экс-депутат Киевсовета и общественная активистка Елена Ескина (она же Елена Терещенко Ескина, она же Елена Терещенко) будет привлечена к уголовной ответственности за неоднократное невыполнение решения суда.



Согласно решению Шевченковского суда от 23 сентября 2017 года, ее обязали опровергнуть недостоверную и порочащую честь и достоинство информацию относительно гражданки Елены Розовик, распространенную на странице Ескиной в Facebook и в интернет-издании «Украинская правда».



Решение суда так и не было выполнено, и 26 октября Елену Ескину за это оштрафовали.



Повторный штраф был наложен 13 ноября. А заодно – активистку предупредили об уголовной ответственности за сознательное невыполнение судебного решения, к которой она будет привлечена через 10 рабочих дней.



Впрочем, известной столичной активистки Елены Ескиной уже не существует. Сначала она стала Терещенко-Ескиной, а теперь фамилия Ескина исчезла вовсе: и по документам, и в профиле в соцсетях это уже Елена Терещенко. Но изменение фамилии не освобождает от гражданско-правовой ответственности и не влияет на наличие исков и судебных тяжб.



4 декабря 2017 года в Шевченковском суде будет рассматриваться иск Розовик о возмещении морального вреда за распространенную общественницей недостоверную информацию.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что в отношении Елены Ескиной (а теперь уже Елены Терещенко)Оболонским управлением нацполиции ведется раследование по двум статьям Уголовного кодекса: «разжигание межнациональной вражды» и «вмешательство в личную жизнь».



Еще одна проблема с законом - невозврат женой глуховского мэра миллионых кредитов «Укрсоцбанку»: это дело также на рассмотрении Шевченковского суда.

