Пользователи iPhone X жалуются на слезающую краску

Пользователи топового смартфона Apple iPhone X жалуются на слезающую с корпуса гаджета краску. Причем, это происходит после недолгого использования смартфона, о чем сообщают юзеры Reddit.



На ресурсе растет количество снимков с гаджетом, на которых заметна слезшая с корпуса краска.



Причем пользователи гаджета заметили, что краска больше всего облазит вдоль нижнего края смартфона и по бокам.

Фото: Weibo



Есть также предположение, что сами пользователи могли проявить неакуратность, из-за чего их гаджеты и пострадали. По крайней мере, данная проблема пока не приобрела массовый характер.

