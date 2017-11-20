В Киеве снова залили цементом Вечный огонь

В Киеве в ночь на 20 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы.



Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, около 7:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской в Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном.



"На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь", - сказано в сообщении.



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ней. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



На месте происшествия работала полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.



Как сообщалось, аналогичный инцидент произошел 7 ноября текущего года.

