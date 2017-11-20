Чалый: пришло время США официально признать Голодомор геноцидом украинского народа

Киев намерен добиваться от США признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.



"Традиционно в конце ноября тысячи неравнодушных собираются в Нью-Йорке в соборе Святого Патрика, чтобы почтить память невинно погибших во время искусственно созданного режимом Сталина в 1932-33 гг. Голодомора. Теперь мы знаем, что именно украинцы поднялись против этого преступления в защиту своих семей - и были целенаправленно уничтожены. Сегодня в своем выступлении при выживших свидетелей тех трагических событий подчеркнул: пришло время официально в США признать Голодомор против украинского народа – геноцидом", - сообщает украинский посол Украины в США Валерий Чалый на странице в соцсети Фейсбук.



Он напомнил, что предыдущая такая попытка была неудачной. "Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принятия в следующем году соответствующей резолюции", - отметил посол.

