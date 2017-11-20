СБУ задержала в Киеве дезертира, который скрывался в Крыму

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве начальника связи – командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, который в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть.



"Правоохранители установили, что лейтенант в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма. В рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.407 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ", - сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.



По информации спецслужбы он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах АТО.



В ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и был задержан сотрудниками СБУ перед возвращением на временно оккупированный полуостров.



Сейчас дезертир доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

