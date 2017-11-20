Оральный секс погубил свадебные планы тысяч пар

Оральный секс погубил свадебные планы тысяч пар

Тысячи пар из разных стран, которые собирались обвенчаться на греческом острове Родос, были вынуждены изменить планы из-за запрета, который ввел митрополит Родосский Кирилл. Об этом сообщает издание The Independent.

Иностранцам запретили венчаться в знаменитой часовне в заливе святого Павла из-за фотографии, которую британские молодожены Карли и Мэтью Лунн (Carly and Matthew Lunn) опубликовали в Facebook. На снимке жених стоит со спущенными брюками на фоне часовни, а невеста сидит перед ним на коленях в свадебном платье, имитируя оральный секс.

«Позор этим двоим за вред, который они принесли, — заявил житель Родоса Гиоргос Елефтериу (Giorgos Eleftheriou), венчавший Карли и Мэтью Лунн. — Стали бы они делать такое у себя на родине перед британской церковью, еврейским храмом или мусульманской мечетью?»

По его словам, венчания в часовне были расписаны до 2021 года.

«Они связались с нами на прошлой неделе и сообщили, что все отменяется», — приводит The Independent слова жительницы британского графства Уэст-Йоркшир Эммы Коупленд (Emma Coupland). Она планировала обвенчаться на Родосе в мае следующего года, но из-за запрета свадьбу пришлось перенести. Теперь некоторые гости не приедут, потому что не смогут позволить себе новый авиабилет.