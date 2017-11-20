В правительстве назвали три основных направления сотрудничества с НАТО

Украина активно сотрудничает с НАТО по таким направлениям, как подготовка личного состава, стандартизация вооружения и логистика. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает "Прямой".



Он указал, что стратегическая цель Украины определена - это вступление в ЕС и Североатлантический Альянс. По его словам, сегодня украинская военная авиация совершает для НАТО переброску больших грузов.



"Направления сотрудничества разные: и подготовка по стандартам НАТО, у нас работают инструкторы разных стран, которые осуществляют подготовку наших подразделений по определенным стандартам. Если речь идет о стандарте, что имеется в виду? Прежде всего понимать друг друга, работать по тем правилам, которые определены для подразделений стран НАТО, и это дает нам возможность достичь взаимопонимания во время выполнения совместных мероприятий", - отметил он.



Еще одним направлением сотрудничества, как отметил чиновник, является стандартизация вооружения и техники украинских вооруженных сил в соответствии с нормами НАТО.

