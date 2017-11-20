В Украину идет похолодание

Холодный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, во вторник, 21 ноября, охватит всю территорию Украины, вытесняя тепло за ее пределы, сообщает Укргидрометцентр. Погоду востока и юго-востока страны будет определять атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления.



В восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем в Донецкой и Луганской областях сильные осадки, в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории – без осадков.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° мороза.



В Киеве 21 ноября ночью без осадков, денем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/ с. Температура ночью 0-2° морозу, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была 16,1° в 1926 году, самая низкая ночью -13,6° в 1921 году.



В Украине в среду, 22 ноября, в восточных областях прогнозируется умеренный мокрый снег, в западных областях – местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный , 5-10 м / с.



Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской и Николаевской областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6 ° мороза.



В Киеве 22 ноября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/ с. Температура ночью 1-3° морозу, днем 1-3° тепла.

