Второе судно с углем из США прибыло в Украину

Второе судно с 75 тыс. тонн угля марки "Г" для энергохолдинга "ДТЭК" прибыло из США в Украину, сообщила пресс-служба холдинга.



"18 ноября порт "Черноморск" принял балкер с 75 тыс. тонн угля марки "Г" из США. Уголь буде направлен на ТЭС ДТЭК для пополнения складских запасов. Благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон", - говорится в сообщении.



Топливо предназначено для Ладыжинской и Запорожской ТЭС.



"В настоящее время на станциях находится 79 и 80 тыс. тонн угля соответственно", - уточняют в ДТЭК.



Как сообщалось, первое судно с углем марки "Г" из США для ДТЭК прибыло в порт "Южный" (Одесская обл.) в конце октября.



ДТЭК подписал контракт с компанией XCoal Energy на поставку 150 тыс. тонн угля газовой группы из США. Ведутся переговоры о расширении объемов закупки.

