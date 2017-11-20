Журналист Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины - КГБ Белоруссии

Комитет госбезопасности Беларуси задержал в Минске гражданина Украины Павла Шаройко по обвинению в "создании в республике агентурной сети", сам П.Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины, заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.



"25 октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс- службы Главного управления разведки министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины", - проинформировал Д.Побяржин в понедельник на брифинге в Минске.



По его словам, в Беларуси П.Шаройко "создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".



В отношении П.Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 "шпионаж".



"Принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Д.Побяржин.



По информации КГБ, "получены убедительные доказательства противоправной деятельности П.Шаройко, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь".



"Во время обыска у задержанного обнаружены копии донесений , направленные им ранее в центр", - сообщил Д.Побяржин.



Как заявил официальный представитель КГБ, П.Шаройко признал, что является кадровым сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием. "Он назвал свое воинское звание - полковник", - добавил Д.Побяржин.



"Задержанный подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. "За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персона нон-грата", - сообщил Д.Побяржин.



Как сообщалось, в пятницу стало известно задержании собкора UA:Украинское радио П.Шаройко 25 октября в Минске. "Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью - был проведен обыск. Задержание (арест) провело КГБ Белоруссии. Павел имеет только государственного адвоката, т.е. предоставленного белорусскими властями. О привлечении другого адвоката посольством Украины в Республике Беларусь ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели", - написал в Фейсбук глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.



Жена П.Шаройко Елена сообщила "Украинскому радио", что назначенная Минском адвокат "предоставила подписку о неразглашении", поэтому супруге ничего не сообщают.



Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подтвердил, что П.Шаройко обвиняют в шпионаже, он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием, украинского консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.

