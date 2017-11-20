Интерпол больше не разыскивает экс-министра Захарченко и его зама - ГПУ

Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которых обвиняют в растрате денег.



Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.



Он отметил, что Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск любого фигуранта дел по противодействию Майдану. В организации считают, что эти преступления совершались в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований.



"Титушек" они разыскивают, а вот любого, кто так или иначе был связан с властью, от рядового "беркутовца" до высшего руководства страны, - нет. Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", - подчеркнул Горбатюк.

