Порошенко ожидает, что половина товарооборота Украины будет со странами ЕС

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что половина всего товарооборота Украины будет осуществляться со странами Европейского Союза.



"За 10 месяцев текущего года наш украинский экспорт в ЕС по сравнению с предыдущим, 2016 годом, вырос на 30%, на треть за год. Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%, стремительно приближающийся к 50%. 50% всего товарооборота Украины будет принадлежать именно на Европейский Союз", - сказал П.Порошенко в Днепре в понедельник.



Он напомнил, что 24 ноября пройдет саммит "Восточного партнерства", где будет рассмотрен вариант усиленного партнерства с ЕС для стран, которые преуспели в выполнении плана ассоциации с ЕС.



"На днях я лечу на саммит "Восточного партнерства". Приветствую принятые рекомендации Европарламента по созданию модели "Восточное партнерство+" для Украины, Молдовы и Грузии", - сказал президент.

