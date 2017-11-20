Минюст: Киев готов гарантировать безопасность Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович может вернуться в страну для участия в судебном процессе, не опасаясь за свою жизнь.



Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью изданию "Деловая столица", опубликованному в понедельник.



"У Януковича есть возможность вернуться в Украину и самостоятельно представить свою позицию в суде - государство будет гарантировать ему безопасность", - заверил Петренко.



Кроме этого, министр уверен, что судебный процесс в отношении Януковича не является политическим. "Сейчас мы видим не политизированный, а исключительно юридический публичный процесс, в котором есть сторона обвинения, скрывающаяся на территории другой страны. При этом ей предоставляется возможность (через защитников) отстаивать свою позицию", - утверждает Петренко.



Министр также убежден, что процесс против Януковича развивается в соответствии с европейскими стандартами правосудия. "Он является открытым, обеспечивается возможность состязательности, допуск защиты и возможность прибытия подсудимого-беглеца. Именно по этой причине происходит заочная процедура рассмотрения дела", - считает министр. Петренко также выразил уверенность, что в случае обвинительного приговора Янукович понесет наказание, добавив, что "Украина неоднократно обращалась к российской стороне о выдаче Януковича украинскому правосудию, но пока соответствующих положительных решений со стороны РФ не было".

