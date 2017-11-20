Все больше украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

С тем, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, согласны большинство (77%) опрошенных граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг. Не согласны с этим утверждением 13%, не определились - 11% украинцев. 91% респондентов из западных областей признают, что Голодомор был акцией, направленной на специальное уничтожение украинцев, как и 84% опрошенных в центральных регионах, 65% - жителей юга и 56% - жителей восточных областей.



Называют Голодомор геноцидом 80% респондентов в возрасте 36-50 лет, 79% - в возрасте 18-35 лет. Среди тех, кому исполнился 51 год и больше, 72% считают Голодомор геноцидом и 16% не считают.



Отметим, в прошлом году 72% украинцев назвали Голодомор геноцидом, 14% отрицали это, и столько же - 14% - не определились с мнением на этот счет.



Опрос проводили с 20 по 29 сентября 2017 года среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет путем личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

