Ученые предложили делать топливо из птичьего помета

Экскременты кур, индеек и других домашних птиц могут стать новым источником тепловой и электроэнергии, уверены ученые. О новых возможностях они рассказали в журнале Applied Energy.



На растительное и животное сырье приходится до 73% возобновляемых источников энергии, поясняют исследователи. Однако для выращивания культур, подходящих для производства биотоплива, необходима земля, вода и удобрения. Одновременно с этим существует проблема безопасной для окружающей среды утилизации помета домашних птиц. Переработка помета в твердое топливо позволит решить сразу несколько проблем – обеспечить его утилизацию и уменьшить количество используемого ископаемого топлива.



Ученые выяснили, что топливо из птичьего помета позволяет получить на 24% больше энергии, чем биоуголь (искусственно созданный аналог ископаемого угля). Кроме того, при его производстве выбросы метана и аммиака оказались значительно ниже.

