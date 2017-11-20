Британец украл 53 телефона на рок-концерте

В Великобритании после концерта рок-группы Royal Blood задержали 22-летнего гражданина, подозреваемого в краже 53 мобильных телефонов. Об этом сообщает BBC News.



Отмечается, что полиция конфисковала украденные предметы и начала возвращать их владельцам. Представитель правоохранительных органов Джефф Клиффорд подчеркнул, что на крупные рок-концерты приходит много карманников.



Выступление состоялось в Бирмингеме 18 ноября. Royal Blood — британский рок-дуэт, сформировавшийся в 2013 году. На счету музыкантов два студийных альбома.

