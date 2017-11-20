Украина за 9 мес. закупила ядерное топливо на $331 млн

Украина в январе-сентябре 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $331 млн 69,1 тыс.



По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $220,871 млн, шведского производства – на $110 млн 198,1 тыс.



Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за девять месяцев 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 66,71%, у Westinghouse (Швеция) – 33,29%.



Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.



В свою очередь президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подтвердил намерение компании в 2017 году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.



"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.



Как сообщалось, Украина в 2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс., в т.ч. российского производства – на $386,782 млн, шведского – на $162 млн 27,6 тыс.



Украина в 2015 году закупила ЯТ на $643 млн 570,1 тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского – на $32 млн 687,5 тыс.



Украина в 2014 году закупила ЯТ на $628,176 млн, в т.ч. у России – на $588,831 млн, у Швеции – на $39,345 млн.



Украина в 2013 году закупила ЯТ российского производства на $600,596 млн.



Украина в 2012 году приобрела ЯТ на $600,334 млн, в т.ч. у России – на $555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн.



Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).



"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

