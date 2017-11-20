Курс Bitcoin показал новый максимум

Стоимость криптовалюты Bitcoin показала новый максимум, поднявшись выше $8100, и может вскоре превысить $8200. Об этом сообщает bitnovosti.com.



После резкого подъема от области $5800-6000 стоимость биткойна превысила уровни сопротивления в $7000, $7500 и $8000. Движение вверх было сильным, и цена даже торговалась вблизи уровня $8100. Новый рекордный максимум был сформирован на уровне $8130, где цена начала коррекцию, и опустилась ниже уровня $8000.



Прогнозируется, что вскоре стоимость биткойна может превысить $8200.

