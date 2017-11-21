Автомобилем года в Японии признали Suzuki Swift

На ежегодном собрании автомобильных экспертов и журналистов в Японим объявлен победитель конкурса "Автомобиль года 2017" на местном рынке – им стал малолитражный хетчбэк Suzuki Swift, сообщает Tvoe-Avto.



Данная модель в Стране восходящего солнца предлагается во множестве комплектаций, а для текущего поколения Swift также была разработана гибридная и спортивная модификации.



На местном рынке хетчбэк предлагается с литровым турбированным двигателем мощностью 112 лошадиных сил, а также с 99-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из 1,2-литрового двигателя внутреннего сгорания и небольшого электромотора. В качестве опции производитель предлагает полный привод, отмечается в публикации.



Стоит отметить, что Suzuki Swift вошел в основной список претендентов на звание "Всемирный автомобиль года - 2018" (World Car of The Year).





