Грызуны скрывают ключ к победе над инсультом

По словам сотрудников Университета Дьюка, кровоток в мозге представителей семейства беличьих, живущих на земле, уменьшается так же, как при ишемическом инсульте. Однако животные не сталкиваются с негативными последствиями. Специалистам удалось выяснить, почему, рассказывает The Deccan Chronicle.



Исследователи установили: у наземных беличьих во время спячки резко активируется процесс сумоилирования - посттрансляционной модификации белков с участием белка SUMO. Ученые предположили, что именно благодаря этому мозг наземных беличьих не страдает в процессе спячки. Это подтвердилось в ходе последующих экспериментов с клетками и мышами.



Затем специалисты изучили более 4000 молекул. Они хотели найти молекулу, способную заблокировать фермент SENP2, подавляющий сумоилирование, и защитить мозг. Ученые обнаружили восемь наиболее успешных кандидатов, которые могли связываться с SENP2 и не были токсичными. Две молекулы из восьми (эбселен и 6-тиогуанин) активировали сумоилирование в клетках грызунов и защищали их при нехватке кислорода и глюкозы.



Последний эксперимент показал, что эбсилен активировал сумоилирование в мозге здоровых мышей сильнее, чем контрольная инъекция. 6-тиогуанин - химиотерапевтический препарат, обладающий побочными эффектами, поэтому его на животных не тестировали. В дальнейшем ученые планируют выяснить, способен ли эбсилен защитить мозг при инсульте.

