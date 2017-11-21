Разящий удар Киева

Нет, я не понимаю: какая проблема вызвать посла Белоруссии в МИД и там расстрелять в уютном дворике? К чему эти игры со взаимной высылкой дипломатов? Мы же все прекрасно знаем, что стоит за этими шпионскими играми. Точнее, кто. Путин пытается сорвать всенародное празднование дней гидности и свободы, которые аккурат сегодня стартовали в центре процветающей европейской столицы. Десять дней подряд будут поминки, торжества, перекрашивание беретов из голубого в темно-бордовый цвет, интересные мероприятия с возложением венков, цветов в специально оборудованных местах.



Весь сыр-бор разгорелся из-за корреспондента так называемого «Украинского радио» Шаройко. Его повязал в Минске белорусский КГБ, обвинив в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления МО Украины. Ржу до колик в правой стороне живота. Кто-нибудь хоть раз слышал «Украинское радио»? Да его только под наркозом можно воспринимать. Туда направляют умирать журналистов, которые зарекомендовали с себя с самой положительной стороны во время освещения разнообразных официальных мероприятий. Всего есть два подобных медиа-скотомогильника: «Укринформ» и «Украинское радио». Своего рода дома престарелых, где на мизерное пособие доживают свой короткий век вышедшие в тираж «акулы пера». И учитывая, что, по версии белорусского КГБ, оказалось, что Шаройко целый полковник, который создал разветвленную агентурную сеть в Минске, занимающуюся сбором разнообразной военной информации, то можно только посочувствовать работникам Комитета государственной безопасности.



Их тупо развели. Журналист «Украинского радио» по определению не может создать «сеть резидентуры». Он и в туалет по подсказке ходит, не говоря уже о написании каких-то репортажей, отчетов и «оперативных донесений». Барыжил, наверное, сигаретами под крышей первого секретаря посольства. Разведка, е…и его мать! Вы знаете, чем занимается ГУР МО? Нет. И никто не знает, поскольку это совершенно секретная структура и все, что связано с ней – абсолютная тайна.



По моей версии, которая является единственно верной, хозяина Кремля крайне раздражало сближение Киева и Минска. Это грозило созданием новой геополитической оси, развернутой в виде кривой, на концах которой восседают Порошенко и Лукашенко. По сфабрикованным в пятой лаборатории Кремля данным и повязали Шаройко, которого представили в виде полковника

Показательно выпороть Беларусь. «Газпром» мы уже четыре года всей нацией порем. Думаю, скоро этот колосс на глиняных яйцах развалится. Разорвать с ней все связи, объявить бойкот и визовый режим. Патриоты меня поддержат. Минск давно уже стал символом новейшей, но крайне лютой зрады

До последнего времени ни одна разведка мира не разоблачала украинского агента, работающего «на холоде». Их просто нет. Они виртуальны, существуют только в воображении засекреченных сотрудников, которые целыми пачками создают разветвленные сети, получают деньги на оперативные расходы, отчитываются об успешных вербовках и прикрепляют к рапортам фотки, скачанные из Интернета.Но я не об этом. За великую украинскую державу обидно. Ведь еще летом этого года Лукашенко был как бы большим другом нации. Часто приезжал в Киев. Его даже в Чернобыль возили похвастаться самым большим в мире радиационным могильником. Все чисто, красиво. Бордюры покрашены. Экономические связи между Минском и Киевом развивались бешеными темпами. Никто не понимает, как именно, но Гройсман констатировал рост. А Гройсман – это голова. Я бы ему палец в рот не положил. Даже не просите.По моей версии, которая является единственно верной, хозяина Кремля крайне раздражало сближение Киева и Минска. Это грозило созданием новой геополитической оси, развернутой в виде кривой, на концах которой восседают Порошенко и Лукашенко. По сфабрикованным в пятой лаборатории Кремля данным и повязали Шаройко, которого представили в виде полковника. Он, может быть, и полковник. У нас бывает и не такое. К примеру, Зорян и Шкиряк – это один человек, а не два, как логично было бы предположить. Запустили, короче, фейк. Белорусы повелись, выслали украинского дипломата, мы в ответ выслали их сотрудника посольства. Надо было жестче. Просто разорвать дипломатические отношения с Минском, ввести визовый режим и санкции.Иначе нельзя. Разговаривать с соседями Украины надо только с позиции силы, поскольку другого языка они, гады, не понимают. Заигрывали с поляками, взяли ихнего рокера-стриптизера Балчуна на должность директора по реформам «Укрзализныци», и что получили? Ни реформ, ни Балчуна, ни денег. Тем временем поляки «черные списки» составляют, Вятровича пожрать борщика в Варшаву не пускают, разрисовали все мосты антиукраинскими лозунгами и ультиматумы ставят.Насчет венгров тоже все в курсе. Подонки, которые посягнули на территориальную целостность нации. Еще Москаль им подыгрывает. Сволочь. Уже за одну фамилию этого фейкового губернатора следует отвести куда следует да и выслать в Грузию без штанов.Кстати, о грузинах. Та же фигня, что с белорусами. Мы их в 2014 году пачками завозили в нацию, ставили на реформы, отходили в сторону и любовались. Полицию они реформировали, Одессу, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру, НАБУ. Всего не перечислишь. Главное, еще три года назад я рекомендовал всем им надеть мешки на головы и выслать в Тбилиси без нижнего белья. Меня называли расистом, ксенофобом и агентом Кремля. Теперь, когда экс-президент Грузии возжелал отобрать у Гройсмана табуретку, а живого президента в импичмент посылает среди бела дня, все резко прозрели. А это же форменное издевательство! Четвертая годовщина празднуется возложением венков, главком с ног сбился, мотаясь между праздничными локациями, а Саакашвили фигвамы в центре города понаставлял и третий майдан реконструирует!О чехах вообще молчу, поскольку с ихним Земаном надо срочно что-то делать. Распоясался, оскорбляет нацию каждый день. А ведь еще есть румыны, словаки… Думаю, албанцы тоже скоро начнут по примеру сербов. Что делать?Показательно выпороть Беларусь. «Газпром» мы уже четыре года всей нацией порем. Думаю, скоро этот колосс на глиняных яйцах развалится. Разорвать с ней все связи, объявить бойкот и визовый режим. Патриоты меня поддержат. Минск давно уже стал символом новейшей, но крайне лютой зрады. Так называемые Минские соглашения являются синонимом сдачи национальных интересов. Даже обсуждать нечего.Затем сразу же разорвать отношения с Будапештом, где правящая партия продалась Кремлю. Точно так же поступить с Бухарестом, Амстердамом (планокуры гребаные, мы помним ваш референдум) и Варшавой. Иначе никак нельзя. Эти марионетки понимают только позицию силы. СУГС!