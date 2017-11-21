Польша пытается втянуть ЕС в игру против Украины – Вятрович

Варшава своим действиями, в частности, запретом въезда секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете, пытается втянуть Европейский Союз в игру против Украины, считает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.



"Я считаю, что шаг польской стороны по запрету въезда на территорию шенгенской зоны секретарю межведомственной комиссии Святославу Шеремете - это очень грубое нарушение польской стороны и желание Польши втянуть в эту грязную антиукраинскую игру ЕС", - сказал В.Вятрович журналистам во вторник в Киеве.



Он также добавил, что украинские дипломаты должны реагировать более жестко на такие проявления антиукраинской позиции, а также апеллировать к европейским структурам о недопустимости подобных действий.



Как сообщалось, 18 ноября С.Шеремете было отказано во въезде в Польшу.



В начале ноября 2017 года польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники сообщило, что в Министерстве иностранных дел Польши составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу. По информации издания, в списке может быть С.Шеремета, который этим летом принял решение о запрете эксгумационных работ в с.Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.



По данным того же издания, Варшава запретила въезд в Польшу и для В.Вятровича. При этом Польша не будет обнародовать этот список, лица будут узнавать лишь на границе, не запрещен ли им въезд.



Ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтаж украинского памятника в с.Грушовичи под Перемышлем (Республика Польша).

