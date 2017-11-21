Reuters: сотрудники Госдепа обвинили Тиллерсона в нарушении федерального закона

Группа сотрудников Госдепартамента США выступила с обвинениями в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона в нарушении федерального закона, ограничивающего военное сотрудничество с государствами, которые привлекают детей для участия в военных действиях. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась служебная записка внешнеполитического ведомства США.



По данным агентства, столь необычную реакцию чиновников вызвало июньское решение Тиллерсона об исключении трех стран - Афганистана, Ирака и Мьянмы - из списка государств, привлекающих несовершеннолетних для несения военной службы. Отмечается, что он пошел на этот шаг, несмотря на "публичные признания Госдепа, что дети в этих странах призываются на военную службу". Перечень таких государств составляется ежегодно в соответствии с американским Законом о предотвращении службы детей в армии.



"Помимо нарушения закона США, это решение [Тиллерсона] <...> снижает эффективность одного из главных инструментов правительства США для препятствования призыву детей в армию и использованию их в боевых действиях вооруженными силами и поддерживаемыми правительствами вооруженными формированиями", - указывают сотрудники в документе.



Агентство отмечает, что исключение Тиллерсоном из списка трех стран облегчает предоставление им американской военной помощи. "Ирак и Афганистан - близкие союзники [США] в борьбе против исламистских боевиков, а Мьянма - перспективный союзник для противостояния китайскому влиянию в Юго-Восточной Азии", - считает агентство.



На просьбу Reuters прокомментировать ситуацию, представитель Госдепа сообщил, что "Госсекретарь тщательно изучил всю предоставленную ему информацию и сделал вывод о том, соответствует ли закону" внесение в список этих стран.



Закон о предотвращении службы детей в армии предусматривает, что страны, привлекающие, по мнению Вашингтона, детей для участия в боевых действиях, не могут получать помощь, оружие и военную подготовку со стороны США. Исключение может быть сделано только в случае, если Белый дом выпишет специальное разрешение в соответствии с национальными интересами США. По данным Reuters, в 2016 году администрация президента Барака Обамы предоставила такие разрешения для Ирака и Мьянмы, а также некоторым другим странами, в частности Нигерии и Сомали, за что подвергалась критике со стороны защитников прав человека.

